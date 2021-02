“Voci della storia”: torna il festival storico-letterario a Meda Torna in versione online “Voci della storia”, il festival storico letterario organizzato da “Un mondo di libri” di Seregno e l’amministrazione comunale di Meda.

Ha preso il via, in maniera virtuale, “Voci della storia”, il festival storico letterario, edizione “Aspettando primavera, storia di memoria e resilienza”, organizzato da “Un mondo di libri” di Seregno, con direttori artistici Eva Musci e Antonio Zappa, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Meda. «Riprendiamo l’iniziativa di incontri con gli autori, stavolta in versione online, dopo il successo della passata edizione che ha visto tra i protagonisti: Mauro Corona, Aldo Cazzullo, Sveva Casati Modigliani, Andrea Vitali - ha detto l’assessore alla cultura medese, Fabio Mariani - per mantenere vivo, anche in periodo di pandemia, l’interesse per la lettura e per chi propone pagine da meditare, ma anche per arricchire le nostre conoscenze e il nostro spirito».

Il festival si è aperto con Umberto Pellizzari che ha presentato “Con la forza del respiro” ma ci sono in programma altri tre appuntamenti serali in versione online sulla pagine di Facebook ufficiale del festival “Voci della storia” condiviso dalla pagina del comune di Meda. Martedì 9, sarà la volta di Mario Calabresi con “Quello che non ti dicono”. Quindi, venerdì 12, Franco Cardini in “ Il dovere della memoria”, con interventi di Giuseppe Girgenti e Simone Passero. Martedì 16, Giovanni Albano presenterà “ I giorni più bui”, la testimonianza di un medico in prima linea a Bergamo, con l’intervengo dell’immunologo dottor Paolo Viganò. Gli incontri sono moderati da Eva Musci.

