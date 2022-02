Una delle tante iniziative proposte da ViviSeregno per animare il centro città nelle serate estive (Foto by Paolo Volonterio)

Vivi Seregno guarda alla bella stagione e chiama bar e ristoranti per animare la città Il direttivo di “Vivi Seregno” sta studiando il programma da presentare per i fine settimana di primavera-estate e chiama bar e ristoranti a essere protagonisti.

Il direttivo di “Vivi Seregno” , la rete d’impresa di negozi storici e di qualità della città, sta studiando il programma da presentare per i fine settimana di primavera-estate. Tra le novità che sono emerse c’è il desiderio di coinvolgere ristoranti e bar ad essere attori e protagonisti all’interno dei prossimi eventi assieme agli altri negozi.

Il presidente Maurizio Lissoni ha indirizzato ai titolari degli esercizi pubblici e dei ristoranti il seguente scritto: “Viviseregno che organizza gli eventi estivi legati ai giovedì sera con negozi aperti, invita ristoranti e bar a dialogare costruttivamente per creare un percorso enogastronomico per le vie del centro in modo da creare una perfetta sinergia tra il commercio dei negozi e ristorazione. L’idea è che ognuno possa “espandere” il proprio locale durante i giovedì di apertura serale dei negozi, portando la propria proposta “in strada”, in maniera coordinata ed ordinata. Viviseregno metterà a disposizione l’e-commerce “seregnostore.it” per creare integrazione anche a livello di pagamenti digitali”.

”Viviseregno” chiede a chi volesse partecipare a questa iniziativa estiva, di cui saranno definiti insieme i dettagli operativi, di scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero: 351 7905551 in orari ufficio.

