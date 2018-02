Violenze sessuali e botte alla moglie: arrestato un operaio del Vimercatese A più riprese avrebbe violentato, maltrattato e minacciato la moglie. Un inferno per la donna terminato grazie all’intervento dei Carabinieri di Vimercate che hanno tratto in arresto il marito, un operaio 53enne, italiano, residente nel vimercatese, già noto alla giustizia.

A più riprese avrebbe violentato, maltrattato e minacciato la moglie. Un inferno per la donna terminato grazie all’intervento dei Carabinieri di Vimercate che hanno tratto in arresto il marito, un operaio 53enne, italiano, residente nel vimercatese, già noto alla giustizia. L’uomo è stato colpito da una misura cautelare (custodia in carcere), emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza.

Il giudice ha accolto pienamente e concordato con i risultati delle indagini condotte dai militari guidati dal capitano Antonio Stanizzi che hanno portato in luce reiterati maltrattamenti, violenze sessuali e minacce aggravate nei confronti della donna. Il 53enne è stato associato alla casa circondariale di Monza.

