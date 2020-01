Violento tamponamento fra due auto al confine tra Arosio e Giussano

Venerdì 24 Gennaio 2020

Cai in lutto: è morto Gabriele Bianchi, socio storico di Bovisio Masciago e presidente generale fino al 2004

Giovedì pomeriggio è morto Gabriele Bianchi. Il suo nome è legato a doppio filo al Club Alpino Italiano: in Italia e non solo in Brianza ...