(Foto by Marco Testa)

Usmate Velate: giornata donna (Foto by Marco Testa)

Vincere la violenza sulle donne: i pensieri degli usmatesi sulle vetrine della biblioteca L’iniziativa della consulta comunale si chiama “Lavoro e diritti per vincere la violenza: quanta strada ancora da percorrere?”. I contributi rimarranno esposti sulle vetrine della biblioteca fino al 23 marzo e da lunedì 9 sono in mostra anche sulla pagina Facebook del comune.

Sono consultabili sulla bacheca reale, in biblioteca, e su quella digitale, il profilo Facebook del comune, i lavori che i cittadini di Usmate Velate hanno realizzato per celebrare la Festa della donna.

I contributi che sono arrivati nei giorni scorsi rimarranno esposti sulle vetrine della biblioteca fino al 23 marzo e da lunedì 9 sono in mostra anche sulla pagina Facebook del comune.

