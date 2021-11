Vincenzo Currenti di In-Presa a Carate Brianza medaglia di bronzo al trofeo internazionale Medaglia di bronzo al trofeo nazionale miglior allievo istituti alberghieri 2021 della Federazione italiana cuochi per Vincenzo Currenti, studente di In-Presa a Carate Brianza.

Medaglia di bronzo per Vincenzo Currenti al trofeo nazionale miglior allievo istituti alberghieri 2021 della Federazione italiana cuochi. Alunno della scuola In-Presa di Carate, iscritto al quarto anno formativo del corso per operatore della ristorazione, Vincenzo ha rappresentato la Lombardia alla finale nazionale del concorso che si è svolta lo scorso 9 novembre a Lacenigo di Villorba, in provincia di Treviso, presso l’istituto alberghiero Massimo Alberini.

Dopo aver conquistato la giuria della selezione regionali del campionato, organizzata da Unione cuochi Regione Lombardia, aggiudicandosi il primo gradino del podio, Currenti ha convinto anche la giuria nazionale con i suoi ravioli di zucca con fonduta di strachitunt. Una ricetta interamente ideata dal giovane studente e studiata fino all’ultimo dettaglio, dagli ingredienti fino all’impiattamento.

“Eravamo in 18 in gara, solo due Regioni erano assenti - ha raccontato Vincenzo -. È stata un’esperienza molto gratificante che ho affrontato serenamente, seppur con molta agitazione, grazie al supporto dello chef Gilberto Farina (coordinatore didattico di In-Presa e patron del noto ristorante “La Piana” di via Zappelli ndr.), che mi ha accompagnato in questa avventura, dello chef Danilo Ferrazzo e del mio tutor Daniele Calini. Voglio dedicare questo premio a tutta In-Presa, che per me è come una famiglia, e in particolare agli chef che mi hanno formato in questo periodo di preparazione al torneo, ma anche alla mia famiglia che mi supporta da sempre. Ringrazio anche Luca Viganò e Luca Cattaneo che mi hanno formato a In-Presa”. “Sicuramente mi hanno aiutato in questa sfida anche gli stage formativi che ho realizzato grazie alla mia scuola e, in particolare, Giuseppe Lariccia del Vecchio Forno a Muggiò, che mi ha insegnato le basi delle preparazioni, e lo chef Mauro Manfredi, insieme con tutto lo staff dell’Hotel Vis a Vis a Sestri Levante, in Liguria, che mi ha formato sulla pastificazione e la cucina”, ha concluso lo studente.

