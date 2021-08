Vimercate, volantino anonimo contro ex Ibm (Foto by Michele Boni)

Vimercate, volantini anonimi contro il progetto Progroup nell’area ex Ibm Si tratta di fogli che sono comparsi nelle buche della posta e sotto i tergicristalli di alcune auto dei vimercatesi, senza nessuna firma

Spuntano dei volantini anonimi contro il futuro insediamento della Progroup al posto dell’Ibm nell’area industriale di Velasca frazione di Vimercate. Questi fogli sono comparsi nelle buche della posta e sotto i tergicristalli di alcune auto dei vimercatesi, senza nessuna firma. Ma cosa contestano del progetto? Innanzitutto l’impatto ambientale con torri alte 39 metri che oscureranno la visuale del Resegone oltre all’addio a un potenziale polo internazionale di medicina, a un campus universitario, a un mercato agricolo, a un polo hi-tecj (come ai tempi dell’Ibm) e anche alla formazione di un’area dedicata allo sport.

Progetti che con l’arrivo della fabbrica tedesca che produce cartone ondulato, dovrebbero essere archiviati. Addirittura nel volantino si parla di «nuovo caso Ilva per Vimercate», dove la mano anonima punta il dito sulle possibili esalazioni di fumi, una viabilità compromessa col passaggio quotidiano di 120 camion al giorno e un eccesivo uso di acqua nell’area che potrebbe togliere risorse idriche per i campi agricoli nelle vicinanze. Non mancano poi le critiche verso l’Amministrazione comunale rea secondo il volantino di non aver coinvolto la cittadinanza su questa riqualificazione dell’area industriale di Velasca.

