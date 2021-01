Vimercate, volano gli stracci nel centrodestra. Cristina Biella contro Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega I partiti tradizionali hanno escluso di trattare con la lista di Cristina Biella, denominata Vimercate Cambia, in vista delle elezioni. Lei spara a zero

Volano gli stracci nel centrodestra. In vista delle elezioni comunali a Vimercate Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega da una parte e Vimercate Cambia dall’altra non sigleranno alcun accordo e nessuna alleanza. Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia aveva ribadito l’intenzione di trattare con liste civiche di destra escludendo però il gruppo capitanato da Cristina Biella che però non sembra scomporsi di fronte a questa decisione dei tre partiti, anzi risponde a tono dopo aver militato tra l’altro proprio in Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Se avessi creduto in Fratelli d’Italia sarei rimasta nel circolo – ha detto l’avvocatessa e consigliere comunale Biella -. Fratelli d’Italia ha un presidente di circolo come Giuseppe Moretti che non conosce nemmeno la differenza tra interrogazione, interpellanza e mozione. Non è neppure degno di presentare una lista. Fratelli d’Italia e Lega sono dei dilettanti allo sbaraglio quanto i Cinque Stelle, con l’aggravante che non conoscono neppure l’ingresso di Palazzo Trotti. Forza Italia a Vimercate non esiste. I partiti di centrodestra non sono interessati a Vimercate e al territorio, ma solo alle loro logiche di potere. Noi puntiamo sulle persone e stiamo trattando con altre liste civiche». Molto probabilmente Vimercate Cambia potrebbe allearsi con Noi per Vimercate di Alessandro Cagliani.

