Vimercate, vigili del fuoco in azione per un principio di incendio in via Cavour I pompieri sono intervenuti intorno alle 13.30 per una segnalazione arrivata poco prima. Sul posto due autopompa e un veicolo fuoristrada

Vigili del fuoco in azione all’inizio del pomeriggio di oggi, mercoledì 8 dicembre a Vimercate. i pompieri, infatti, sono stati chiamati intorno alle 13.30 per un principio di incendio segnalato in via Cavour.

Sul posto per l’occasione sono stati inviati un’autopompa e un veicolo fuoristrada in arrivo dal distaccamento di Vimercate e un’autopompa, invece, proveniente dal Comando di Monza.

