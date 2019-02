Vimercate: via De Castillia chiude per due mesi per lavori urgenti La via De Castillia a Vimercate resterà chiusa per due mesi a partire dal 25 febbraio per la sistemazione urgente del condotto fognario. Il Comune predispone una viabilità alternativa.

La via De Castillia a Vimercate resterà chiusa per due mesi a partire dal 25 febbraio per la sistemazione del condotto fognario. A seguito di un’ispezione del collettore che passa sotto la strada centrale fra piazza Unità d’Italia e via Ponti, Brianzacque ha verificato la necessità di eseguire un intervento urgente per rifarlo. Si tratta di un lavoro che richiede la chiusura al traffico per i veicoli, ma non per i pedoni, di via De Castillia, fino al 26 aprile. Il Comune ha predisposto un piano di viabilità alternativo e per tutta la durata del cantiere saranno modificati i sensi unici di via Cesare Battisti e di via Ponti (nel tratto via Battisti-via De Castillia): via Cesare Battisti sarà percorribile da piazza Unità d’Italia in direzione via Ponti-via Ospedale; il tratto di via Ponti fra via Battisti e via de Castillia sarà percorribile in direzione di via De Castillia.

Nelle mattine di mercato del venerdì, le bancarelle con il posto nel tratto interessato dai lavori saranno trasferite temporaneamente in via Ponti, nel tratto da via De Castillia a via Pinamonte: questo tratto di strada resterà chiuso al traffico nei giorni di mercato fino alle conclusioni delle operazioni in zona.

