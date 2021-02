Vimercate, una messa senza dubbi con il tutorial per i chierichetti La parrocchia San Maurizio di Vimercate ha pubblicato su Youtube un tutorial per i suoi chierichetti: in un video i consigli per affrontare una messa senza dubbi al fianco del don.

Rock d’accompagnamento e indicazioni base spiegate in modo semplice. Ecco la chiave contemporanea per formare i giovani ministranti della liturgia domenicale: il videotutorial per chierichetti. Lo ha pubblicato la parrocchia San Maurizio di Vimercate sul canale YouTube, anche forte dell’esperienza nell’utilizzo della piattaforma maturata nel periodo pandemico, con collegamenti per le messe e contenuti vari.

vimercate: tutorial chierichetti

”Nella liturgia domenicale possiamo distinguere 7 momenti nei quali i chierichetti entrano in azione”, esordisce il video che prosegue raccontandoli uno per uno. Dall’entrata fino all’uscita, passando per il Vangelo, l’apparecchiatura dell’altare, il Santo e la comunione. Le indicazioni sui movimenti e le azioni che i ministranti devono compiere tra sagrestia e altare sono arricchite da brevi descrizioni degli “oggetti del mestiere”, in particolare di quelli da non dimenticare quando si apparecchia l’altare.

Il tutorial è reso più avvincente dal girato di veri spezzoni di messa, chiari per tradurre le spiegazioni in immagini, e da varie fotografie.

La parrocchia di San Maurizio è guidata da don Michele Di Nunzio e appartiene alla comunità pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago.

