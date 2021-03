Vimercate: un video per ricordare le vittime di mafia Causa pandemia, ha sostituito una camminata - “Le mimose della legalità” - organizzata dal Movimento Agende Rosse-Claudio Domino. Il video realizzato con gli studenti e con tanti amici che la mafia l’hanno vissuta e combattuta.

Una camminata si trasforma in un video per non dimenticare le vittime di mafia. Era stato programmato per domenica 21 marzo - Giornata nazionale dedicata - dal Movimento Agende Rosse-Claudio Domino l’evento “Le mimose della legalità”, una passeggiata a tappe di 5 chilometri per le vie di Vimercate, per l’occasione, intitolate a 11 donne vittime di mafia.

La pandemia, però, ha costretto l’associazione a rimandare questa iniziativa al prossimo 23 maggio. L’amministrazione comunale e il Movimento Agende Rosse Claudio Domino hanno voluto celebrare comunque la giornata del 21 marzo sensibilizzando gli studenti di oggi, quindi gli adulti di domani, alla tematica della legalità attraverso un video realizzato con gli studenti e con tanti amici che la mafia l’hanno vissuta e combattuta. Per vedere il video ecco il link https://www.youtube.com/watch?v=wcNnopto6rU.

