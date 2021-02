Vimercate: un questionario per dire come funziona la biblioteca, è un’indagine nazionale Come funziona il sistema bibliotecario vimercatese Cubi nei mesi di emergenza sanitaria? Per saperlo il servizio sta partecipando a una indagine su scala nazionale condotta da Rete delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane. Basta rispondere a un questionario.

Il sistema bibliotecario vimercatese Cubi funziona bene in questo periodo di emergenza sanitaria? Per rispondere a questa domanda si può compilare un questionario che fa parte di un’indagine su scala nazionale condotta da Rete delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane, insieme all’Associazione Italiana Biblioteche e con la direzione scientifica di BIBLAB - Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di Università di Roma Sapienza.

“Cubi” ha voluto aderire al progetto. Si tratta di poche domande, che daranno un prezioso contributo per poter migliorare il servizio e capire come rendere più forte il legame delle biblioteche con le comunità e i territori, per soddisfare sempre meglio le esigenze e le necessità delle persone che ci vivono. Tutti possono partecipare, spendendo solo pochi minuti per rispondere alle domande del questionario (consultabile qui).

