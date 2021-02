Fibra ultraveloce in arrivo a Vimercate (Foto by Freepik)

Vimercate: un piano di Tim da 2,6 milioni per portare la fibra ultraveloce in 9mila abitazioni Sono 9mila le abitazioni che Tim intende raggiungere a Vimercate con la fibra ultraveloce grazie a un investimento da 2,6 milioni di euro, concordato con l’amministrazione comunale.

La fibra ultraveloce arriverà direttamente nelle case dei vimercatesi. Tim ha avviato a Vimercate un piano di cablaggio da 2,6 milioni di euro che intende portare la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 gigabit. La città è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del gruppo.

«Vimercate fa parte di un percorso di eccellenza che vede Tim impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima – ha detto Egidio Carlesso, responsabile field operations line Lombardia nord ovest -. Si tratta di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un risultato frutto della proficua collaborazione dell’amministrazione comunale».

I lavori per la realizzazione della nuova rete partiranno a breve in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 9.000 appartamenti e case alla conclusione del piano, prevista entro il 2023. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti.

Nel caso sia necessario effettuare scavi - scrive Tim - questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

«Già dai primi anni 2000 siamo nella cosiddetta ‘Era Digitale’, in cui questa tecnologia ha superato l’analogico – ha dichiarato il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini -. La pandemia ci ha portato tutti ad essere ‘on line’ e a misurarci con la necessità di avere connessioni stabili, disponibili h24 e soprattutto che consentano un’esperienza fluida e di qualità. La nostra amministrazione ha puntato molto sulla digitalizzazione delle procedure e dei servizi per i cittadini, con l’utilizzo delle app e una intensa attività sui social, ed è quindi fondamentale contare sulle infrastrutture di telecomunicazioni e sull’esperienza e la capacità di chi le sviluppa da ormai 100 anni. Per questo abbiamo promosso con entusiasmo questa iniziativa in accordo con Tim, grazie alla quale presto tutte le abitazioni del nostro Comune potranno avere a disposizione connessioni a banda ultralarga in fibra».

