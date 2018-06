Vimercate, un palazzetto dello sport all’Omnicomprensivo: pronto l’accordo tra Provincia e Comune Un nuovo palazzetto dello sport per la città di Vimercate, uno spazio sistemato e meglio attrezzato per l’Omnicomprensivo. Risponde a due esigenze in una volta sola il progetto da oltre 3 milioni di euro per trasformare gli attuali spazi sportivi scolastici in un nuovo impianto multidisciplinare.

Un nuovo palazzetto dello sport per la città di Vimercate, uno spazio sistemato e meglio attrezzato per le attività scolastiche dell’Omnicomprensivo. Risponde a due esigenze in una volta sola il progetto da oltre 3 milioni di euro per trasformare gli attuali spazi sportivi scolastici presenti in via Adda in un nuovo impianto multidisciplinare, con tribune e accesso indipendente.

Un nuovo punto di riferimento della città per sport come il basket, la pallavolo e il calcetto previsto dall’accordo che è pronto per essere firmato dalla Provincia e dal Comune che ha l’obiettivo di reperire i fondi per migliorare gli attuali impianti sportivi presenti nel centro scolastico di via Adda.

Mercoledì è stato comunicato l’esito dell’incontro tenuto il giorno prima tra il presidente di Monza e Brianza, Roberto Invernizzi, il sindaco Francesco Sartini, i 4 dirigenti degli istituti dell’Omnicomprensivo e il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale per definire un nuovo modello di gestione degli impianti sportivi presenti nel centro scolastico vimercatese. E la soluzione che finora sta trovando l’intesa tra tutti è la riconversione dell’attuale struttura sportiva scolastica in un palazzetto dello sport dotato di un campo da gioco polivalente per pallavolo, calcetto a 5 e omologato per partite di basket di categoria C1 regionale, così da risolvere l’attuale mancanza in città di un campo per le partite della prima squadra della DiPo Basket, quindi una zona tribuna da circa 500 posti, spogliatoi, spazi accessori e un sistema di ingresso per il pubblico che consenta un accesso indipendente da quello delle scuole.

Per realizzare il progetto il Comune ha già commissionato uno studio di fattibilità che prevede un lifting completo, con ristrutturazione dell’edificio, palestra centrale, palestrine laterali e servizi, interventi di adeguamento sismico e termico, nuovi pavimenti, serramenti, impianti e finiture per un costo stimato in 3.890.000 euro. Con la firma dell’accordo si potrà fare richiesta al Pirellone di un finanziamento nell’ambito dell’avviso regionale sugli interventi di edilizia scolastica.

Per il presidente Invernizzi si sta realizzando a Vimercate un modello di collaborazione con il Comune che può essere applicato anche ad altre scuole nella Provincia e che ha “l’obiettivo di sfruttare tutte le opportunità di finanziamento che la Regione o il Governo possono mettere a disposizione per l’edilizia scolastica”. E soddisfatto della collaborazione è anche il sindaco Sartini che “ci consente di puntare su un progetto che da un lato massimizza l’utilizzo delle strutture esistenti, dall’altro mette a disposizione del territorio una dotazione sportiva importante in tempi brevi e in modo sostenibile”.

