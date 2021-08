Vimercate, torna la festa di Santo Stefano: versione ridotta con il dolce Maisagià ma anche trippa e anguria «Speravamo di tornare a proporre un programma molto più ricco di iniziative, ma la pandemia continua ad esserci, anzi in questa fase i contagi hanno ripreso a salire» dice la presidente della Pro Loco Carla Riva. Per questo qualche iniziativa in meno, in collaborazione con la parrocchia, il Comune e gli alpini».

Martedì 3 agosto torna la festa di Santo Stefano, per celebrare con una giornata di eventi il santo patrono di Vimercate organizzati nel segno della tradizione e innovazione dalla Pro Loco anche se ancora in versione ridotta a causa del Covid.

«Speravamo in realtà di fare molto di più e di tornare a proporre un programma molto più ricco di iniziative, ma la pandemia continua ad esserci, anzi in questa fase i contagi hanno ripreso a salire – ha detto la presidente della Pro Loco Carla Riva – quindi abbiamo deciso di mantenere la festa in una versione più ridotta rispettando rigorosamente tutte le norme in collaborazione con la parrocchia, il Comune e gli alpini».

La mattina si svolgerà il consueto mercato mentre il centro storico è animato per tutta la giornata dalle iniziative proposte dal sodalizio guidati dalla presidente Carla Riva. Dalle 9 alle 12:30 in piazza Santo Stefano sarà allestito il gazebo della Pro Loco dove si potrà acquistare il dolce tipico Maisagià che conviene prenotare al 3925343944 perché va sempre letteralmente a ruba. In contemporanea saranno presenti anche gli Alpini con il loro stand per la vendita solo d’asporto della trippa al mattino e la vendita dell’anguria al pomeriggio (dalle 16.30). Oltre a curare il corpo ci sarà anche la possibilità di curare lo spirito con la messa solenne alla 10 chiaramente nella chiesa di Santo Stefano dove verrà anche bruciato il pallone dal parroco don Mirko Bellora che presiederà la cerimonia.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 16 saranno organizzate le visite guidate alla collegiata di Santo Stefano e alle 18 è in programma la conferenza e la visita dei luoghi storici di Vimercate con il progetto “(Rl)Conoscere Vimercate”, realizzato dal Comune di Vimercate insieme al Politecnico di Milano sempre vicino al gazebo della Pro Loco, dove relazioneranno gli esperti storici urbanisti Rossella Moioli, Lorenzo Cantini e Stefano Della Torre.

