Vimercate, svolta al Floriani: il responsabile dell’aggressione confessa con una lettera alla prof

È tornata a scuola e ha ricevuto una lettera di scuse dallo studente che l’aveva ferita a una spalla con una sediata durante una lezione. Sembra avviarsi verso la conclusione la vicenda che ha portato alla ribalta nazionale l’istituto superiore Floriani di via Cremagnani a Vimercate. Martedì mattina la professoressa di storia ha ripreso il suo posto dopo due settimane d’assenza a causa dell’aggressione con un colpo di sedia al termine di una lezione nella 3^Ta indirizzo elettricisti.

Ora il responsabile del gesto ha confessato, si è fatto avanti con una lettera di scuse consegnata nelle mani dell’insegnante: 16 anni e un gesto arrivato dopo settimane di pressing da parte della scuola e dei carabinieri che hanno indagato sull’accaduto. “Non volevo far male, non volevo ferire nessuno”.

E se le condizioni fisiche della donna, 55 anni, sono evidentemente migliorate potranno migliorare anche quelle psicologiche dopo giorni difficili e esposizione mediatica della scuola.

Nel frattempo sabato ha sfilato per le vie centrali di Vimercate il corteo “IosonoilFloriani” con oltre 200 persone tra studenti, docenti, il preside Daniele Zangheri, il sindaco Francesco Sartini e molti rappresentanti politici di diversi partiti e livelli per sottolineare come la scuola superiore al centro dell’attenzione non sia un istituto di serie B.

