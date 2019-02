Vimercate: spacciatore di 20 anni arrestato dai carabinieri in piazza Marconi Un uomo di 20 anni residente a Cornate è stato arrestato dai carabinieri per spaccio: si trovava al terminal di piazza Marconi a Vimercate. Condannato ai domiciliari.

Visto, inseguito, preso e arrestato. È finita così per in 20enne operaio accusato ora di spaccio sorpreso dai carabinieri di Vimercate al terminal degli autobus. L’uomo, residente a Cornate d’Adda e originario del Marocco, intorno alle 16 si trovava in piazza Marconi e alla vista dei militari ha cercato di scappare. La fuga è durata poco: preso dai carabinieri è stato perquisito sul posto e poi è stata controllata la sua abitazione. In tutto l’Arma ha trovato 40 grammi di marijuana già divisa in dosi, un bilancino di precisione, 310 euro in contanti. Nel processo per direttissima è stato condannato ai domiciliari.

