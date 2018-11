Vimercate: sospeso per 15 giorni lo studente che ferì la prof con una sediata Sospeso per 15 giorni l’autore del lancio della sedia contro la professoressa dell’istituto Floriani a Vimercate, stesso provvedimento ma per meno giorni per alcuni compagni.

Sospeso per 15 giorni l’autore del lancio della sedia contro la professoressa dell’istituto Floriani a Vimercate e lo stesso provvedimento ma per meno giorni è stato inflitto ad alcuni compagni presumibilmente coinvolti nell’episodio di bullismo nella classe terza Ta elettricisti di via Cremagnani.

Questo è quanto filtra al termine del consiglio di classe di venerdì 16 novembre convocato dal preside Daniele Zangheri alla presenza dei docenti, degli studenti e di loro genitori.

Per ora non si conoscono molti altri dettagli sulla decisione dell’organo scolastico e per quanto tempo gli studenti dovranno rimanere a casa da scuola. La riunione è arrivata al termine di una settimana che ha registrato degli sviluppi importanti sulla vicenda al centro dell’attenzione da ormai quasi tre settimana. Martedì 14 novembre è stato il giorno della svolta con il ritorno a scuola della docente 55enne ferita a una spalla dopo l’aggressione di fine ottobre e la decisione del 16enne che l’ha colpita alla spalla con una sedia di farsi avanti e dichiarare con una lettera le sue responsabilità chiedendo perdono all’insegnante.

«La sedia non è stata lanciata per colpire ma solo per fare baccano - avrebbe scritto nero su bianco il ragazzo - Per capire certi errori bisogna toccare il fondo, voglio dimostrarle che nella vita non sono il ragazzo stupido che vede in classe, chiedo scusa per le mie azioni provocatorie e stupide; non ho ammesso subito perché la televisione , i carabinieri la paura di deludere i miei genitori non mi hanno aiutato».

