Vimercate: «Sono il Liguria, mi costituisco». Ma era a casa: arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per dare esecuzione a una condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza. Ai carabinieri ha detto che era in Liguria e si sarebbe costituito. Non gli hanno creduto: era sul retro di casa sua. Ha tentato la fuga ma è stato bloccato