Vimercate si muove per i profughi ucraini: centro San Gerolamo punto di raccordo comunale per la gestione dell’emergenza Attività avviata da lunedì 4 aprile: i locali di proprietà comunale sono adibiti alla raccolta di beni (cibo e indumenti) e saranno adibiti anche ad un eventuale luogo di prima accoglienza temporanea di chi è in fuga dalla guerra.

È iniziata ufficialmente da lunedì 4 aprile l’attività del centro San Gerolamo come punto di raccordo comunale per la gestione dell’emergenza profughi in arrivo dall’Ucraina. I locali di proprietà comunale sono destinati per la raccolta di cibo e indumenti e saranno adibiti anche ad un eventuale luogo di prima accoglienza temporanea in caso risultino impraticabili e non immediatamente disponibili altre sistemazioni già attive presso privati enti e associazioni.

Il centro san Gerolamo, gestito dai volontari della protezione civile di Vimercate e dai volontari civici coordinati dal comandante della polizia locale Vittorio De Biasi, oltre a centro di ascolto e aggregazione per i profughi raccoglierà cibo e indumenti. Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 con ingresso da via San Gerolamo 9 si potranno consegnare prodotti alimentari a lunga conservazione come tonno,carne in scatola, legumi, pasta, riso, farina, biscotti,zucchero, latte in polvere, omogeneizzati, pannolini e assorbenti.

Vengono raccolti anche prodotti per l’igiene personale quali sapone liquido, dentifricio, spazzolini, doccia shampoo e indumenti nuovi o in buone condizioni. Al Centro sarà attivo anche un ambulatorio infermieristico gestito dall’Avps attivo dal lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11. Infine la Cir(cooperativa di ristorazione) offrirà il pasto ad un costo calmierato.

Non mancherà il fondamentale supporto di associazioni ed enti che, ognuno per la sua parte, contribuiranno all’emergenza. Alla Caritas, nella sede di via Mazzini 33, il martedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, potranno essere consegnati prodotti alimentari e per l’igiene personale. L’ente si occuperà anche della distribuzione di quanto raccolto. Sempre in via Mazzini 33 l’Acli offrirà un supporto legale e sarà attivo lo sportello Melc (domanda e offerta nel settore della cura e della assistenza agli anziani) e il Ceaf con assistenza alle madri e assistente sociali. In via de Castillia, 2 la San Vincenzo si occuperà solo della distribuzione degli indumenti il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18

Prosegue poi il servizio offerto dalle farmacie comunali di via Passirano 20/b e via Don Lualdi 6 (Ruginello) dove è possibile effettuare gratuitamente il tampone ai cittadini ucraini in arrivo a Vimercate. Se negativo sarà rilasciata l’attestazione di green pass base e consegnato un piccolo kit in omaggio contenente 5 mascherine FFP2 e un barattolo di gel disinfettante. Eventuali casi di positività saranno segnalati direttamente al Comune per procedere con l’isolamento. I cittadini ucraini possono recarsi presso le farmacie comunali con un documento di identità (anche ucraino) e accompagnati da chi li ospita o da un cittadino residente in Italia.

Il Centro del Riuso Panta Rei di via Manin, 20 organizza la raccolta e distribuzione di ingombranti: materassi, cuscini, coperte, passeggini e vettovaglie. Questi gli orari di apertura per il ritiro giovedì 14 - 18; sabato 10 - 12 e 14 - 17; mentre per la raccolta lunedì 14 – 17 e giovedì 10 – 12.

Infine il mondo scolastico: gli istituti effettuano una raccolta di materiale e si occupano dell’inserimento, supporto psicologico, pedagogico e del potenziamento linguistico. Anche il GDV gruppo Dopolascuola di Vimercate organizza un supporto allo studio su indicazione delle scuole. Il Coi Franco Verga e la cooperativa Ippocampo organizzano corsi di italiano per tutte le età. Sempre per i minori, al centro di psicologia Il Fenicottero di via Monte Grappa, 13 è disponibile un’ equipe formata da una psicologa dell’età evolutiva, una psicoterapeuta, un’arteterapeuta e una logopedista. Questo spazio è dedicato ad incontri per bambini dai 3 ai 10 anni condotti da una psicologa/psicoterapeuta e un’arteterapeuta: materiali creativi, gioco, arte per esprimere il loro vissuto e si relazionino con altri bambini e persone. Ogni giovedì (due gruppi) 10.30 - 12.30 Informazioni: www.claudiabaiopsicologa.it. Tel: 3935085634 gli incontri sono gratuiti. Infiner al cohousing “La Corte dei Girasoli” di via Fiume 4 attivo uno spazio aggregazione e gioco dedicato a mamme e bambini dai 0 a 6 anni, ma anche sino a 10 anni se non frequentano la scuola, per incontrarsi, far giocare i bambini, essere accolti per conoscersi e stare insieme.

