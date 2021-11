Vimercate, screening diabetologico a Palazzo Trotti Appuntamento mercoledì 24 novembre dalle 14 alle 17. Accesso contingentato. A disposizione l’equipe di diabetologia della Unità Operativa Malattie Endocrine, del Metabolismo e della Nutrizione dell’ospedale di Vimercate.

Il Comune di Vimercate apre le porte di Palazzo Trotti per lo screening diabetologico. In occasione della giornata mondiale del diabete, l’equipe di diabetologia della Unità Operativa Malattie Endocrine, del Metabolismo e della Nutrizione dell’ospedale di Vimercate, guidata dal direttore Ida Mangone, sarà a disposizione per incontrare i cittadini per il controllo gratuito della glicemia, della pressione arteriosa, della circonferenza vita e per valutare il rischio di sviluppare il diabete e le malattie cardiovascolari.

L’appuntamento è nelle sale di rappresentanza del piano terra di Palazzo Trotti in piazza Unità d’Italia per mercoledì 24 novembre dalle 14 alle 17. Accesso contingentato previo misurazione della temperatura corporea e controllo del Green pass.

