Vimercate, prove di staticità sul ponte romano di San Rocco: rimarrà percorribile alle auto? Il ponte di San Rocco a Vimercate è stato interessato da rilevamenti con il georadar per verificarne la staticità delle fondamenta e valutare se può rimanere percorribile alle auto.

Il ponte di San Rocco a Vimercate è ancora stabile? Per scoprirlo l’amministrazione comunale ha incaricato dei tecnici che sabato 13 novembre hanno fatto dei rilevamenti con il georadar, uno strumento elettromagnetico che permette di comprendere la staticità delle fondamenta del viadotto edificato in epoca romana nel IV secolo dopo Cristo e rinforzato durante il medioevo.

Gli approfondimenti sono stati effettuati dalla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e per l’occasione il ponte è stato chiuso al traffico.



I dati forniti dal macchinario utilizzato verranno elaborati dai professionisti per comprendere se l’antico ponte può essere ancora transitabile dai veicoli, pedoni e ciclisti.



«Le indagini eseguite, sono necessarie per comprendere lo stato di salute della struttura, saranno la base per la progettazione degli interventi di manutenzione conservativa», ha fatto sapere la Soprintendenza.

Il ponte di San Rocco che passa al di sopra del Molgora è l’unico in tutta la Lombardia realizzato dai romani ancora percorribile dai mezzi. Ora il Comune attende gli esiti degli studi effettuati per sapere che sarà dello storico viadotto.

