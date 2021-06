Vimercate: perde il controllo della Smart e finisce contro il guardrail, grave un 40enne di Bellusco L’incidente stradale è avvenuto martedì 22 giugno attorno alle 19 lungo la Tangenziale Est in prossimità dell’uscita di Vimercate Sud-Torri Bianche. L’automobilista è in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sbatte contro il guardrail e finisce in ospedale in prognosi riservata. Martedì 22 giugno, in serata, un 40enne di Bellusco che percorreva a bordo della sua Smart la Tangenziale Est, in direzione di Milano, in prossimità dell’uscita di Vimercate Sud-Torri Bianche, per cause al vaglio delle forze dell’ordine è andato a incocciare pesantemente contro le barriere laterali ed è stato sbalzato fuori dal veicolo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, sul posto, si sono portati un’ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Arcore. L’automobilista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha provocato lunghe code sull’A51 in direzione di Milano.

