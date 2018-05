Vimercate: Panda contromano in tangenziale, tre feriti Pomeriggio di paura lungo la corsia sud della tangenziale Est, a Vimercate. Una macchina con alla guida un 84enne è risalita dalla barriera di Carugate fino al tunnel dove s’è scontrata frontalmente con un altro veicolo

Pomeriggio di paura mercoledì lungo la corsia sud della tangenziale Est, all’altezza di Vimercate. Il bilancio è di due incidenti con tre feriti, uno dei quali in codice rosso .

Poco dopo le 15.30 una Panda rossa, si scoprirà poi guidata da un uomo di 84 anni imbocca dalla barriera di Carugate la tangenziale percorrendo la corsia sud contromano. Subito dopo le prime chiamate di allarme arrivano alla centrale regionale dell’Areu da parte di automobilisti che incrociano la macchina. Per evitare l’impatto un’autovettura esce di strada, tra l’uscita Vimercate Sud e l’innesto con la SP 41, ma l’uomo alla guida, un ventunenne, rifiuta il trasporto al Pronto soccorso.

Pochi minuti dopo, alle 15.43, nel tratto in galleria tra Vimercate Nord e Vimercate Centro , la Panda si scontra frontalmente con un’altra vettura. Il conducente della Panda, un ottantaquattrenne, viene ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente dell’altra auto, un 47enne, è in vece in codice giallo (meno grave) .

Pesanti disagi sul traffico con code e rallentamenti prolungati, che sono risolti solo dopo le 17.30. Grande paura per gli automobilisti cui è capitato di incrociare la Panda Rossa.

