Vimercate: nuovi giochi per bambini e attrezzi calisthenics nel parco di via Donizetti, il 21 aprile si inaugura

Vimercate: l’area giochi del parchetto di via Donizetti (Foto by Michele Boni)

Mercoledì 21 aprile, alle 17, si svolgerà una piccola cerimonia di inaugurazione Il taglio del nastro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate.

Installati i nuovi giochi nel parchetto di via Donizetti a Vimercate e mercoledì 21 aprile, alle 17, si svolgerà una piccola cerimonia di inaugurazione Il taglio del nastro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate. «Ringrazio la consulta nord, che ha voluto questa riqualificazione che ha previsto l’installazione di giochi per bambini ma anche attrezzi calisthenics per chi pratica questa attività. A causa delle restrizioni non è prevista la presenza dei cittadini, ma ho invitato una classe scolastica a rappresentare tutti i ragazzi di Vimercate nel rispetto delle misure di sicurezza» ha fatto sapere il sindaco Francesco Sartini.

Le attrezzature presenti nell’area sono una piramide a corde con due piani in rete, un gioco castello con due torri, due scivoli in polietilene, un ponte e una palestra in corde, un’altalena con due sedute a tavoletta, un’altalena con “nido” e, appunto, un attrezzo ginnico workout in acciaio, composto da quattro elementi verticali per esercizi in sospensione, una panca addominali, una spalliera orizzontale inclinata per garantire l’accesso d’utilizzo anche a persone con disabilità motorie, una coppia di parallele con distanza differenziata e maniglioni, due barre parallele con altezze diversificate. Sotto ogni gioco è presente una superficie colorata antitrauma.

