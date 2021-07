Vimercate: nuova manifestazione di interesse per riqualificazione e gestione della piscina L’amministrazione Sartini ci riprova per riaprire l’impianto di via Degli Atleti chiuso da luglio del 2018. Punta a un partenariato pubblico-privato per risistemare la piscina a cui manca la certificazione antincendio.

Il Comune di Vimercate tenta ancora la carta del bando per la riqualificazione e gestione del centro natatorio di via Degli Atleti. L’impianto sportivo è chiuso da luglio 2018. L’amministrazione Sartini punta a un partenariato pubblico-privato per risistemare la piscina a cui manca la certificazione antincendio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse sull’impianto con tutti i dettagli.

Questa nuova procedura verrà attivata dopo che nei mesi scorsi un iter simile era stato bruscamente interrotto dal momento che il vecchio operatore, “Lombardia Nuoto”, aveva avuto dei problemi di sostenibilità economica per portare avanti il progetto. Probabilmente questo nuovo tentativo per riaprire il centro natatorio sarà ereditato dalla prossima giunta comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA