Vimercate, meno contagi ma guardia sempre alta: ancora 21 persone positive

Meno contagi Covid a Vimercate, ma il sindaco Francesco Sartini tiene alta la guardia in città. «I numeri segnano un rallentamento rispetto al picco della scorsa settimana. Con sollievo posso annunciare che in questa settimana non ci sono stati decessi, mentre i cittadini che hanno contratto il virus risultano 7, e sono 6 quelli che in questa settimana sono guariti. In totale il numero dei cittadini che risultano positivi al virus è di 21 – ha detto il primo cittadino -. Spero che questi numeri siano il segnale del contenimento di quella che nel nostro paese si configura come una quarta ondata di contagi, e spero che sia anche l’effetto dei vaccini che contribuiscono sicuramente a evitare che i nuovi infetti debbano ricorrere al ricovero ospedaliero. In ogni caso raccomando a tutti di mantenere le misure di sicurezza con estrema precauzione».

Una distrazione o una leggerezza purtroppo possono essere la causa della diffusione del virus ed esporci a rischi ancora gravi». Inoltre il centro vaccinale ex Esselunga di Vimercate è aperto in queste due settimane dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, mentre il centro vaccinale ex Philips di Monza è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 con eccezione di ferragosto, in cui l’orario sarà 8 – 17.

Per vaccinarsi serve in ogni caso documento d’identità e tessera sanitaria. Per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore. «Desidero a questo proposito esprimere ancora una volta i miei personali ringraziamenti e quelli di tutta la città ai tantissimi volontari della Protezione Civile, AVPS, Alpini, Associazione Carabinieri, Avolvi, volontari e associazioni anche dei comuni vicini, e ai tanti cittadini che si sono offerti come volontari civici per il meraviglioso servizio che svolgono al centro vaccinale, consentendo a tutti noi di avere un punto di vaccinazione sul nostro territorio – ha concluso Sartini -. Senza il loro impegno tutto questo non sarebbe stato possibile, e di questo ne sono profondamente grato».

