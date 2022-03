Vimercate: l’ex direttore dell’ospedale presidente delle farmacie comunali L’ex direttore dell’Asst Brianza e dell’ospedale di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, è stato nominato dal Comune presidente dell’azienda speciale farmacie comunali.

Nuovo consiglio di amministrazione per l’azienda speciale delle farmacie comunali di Vimercate. «Sono stati nominati a capo dell’ente Nunzio Del Sorbo in qualità di presidente e Manuela Malguzzi e Marianna Brioschi come consigliere del cda che rimarrà in carica per cinque anni in parallelo con l’amministrazione comunale», ha fatto sapere in consiglio mercoledì sera 23 marzo il sindaco Francesco Cereda in una breve e concisa comunicazione in apertura dell’assise.

L’organo si occuperà delle due farmacie comunali di Vimercate e Ruginello. L’amministrazione ha scelto alla guida del consiglio d’amministrazione una figura esperta come l’ex direttore generale dell’Asst di Vimercate in pensione da circa un anno che è stato sostituito da Marco Trivelli. Nelle prossime sedute del parlamentino locale l’azienda speciale dovrà presentare il bilancio previsionale 2022 e quello consuntivo 2021, portando avanti un servizio prezioso per la comunità vimercatese, come avviene ormai da diversi anni, promosso dalla società municipalizzata del Comune, che si affianca alle diverse realtà sanitarie presenti in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA