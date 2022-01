Vimercate via Vittorio Emanuele (Foto by Michele Boni)

Vimercate, lavori per la rete idrica: per tre giorni cambia la viabilità in via Vittorio Emanuele II Da lunedì 24 al 26 gennaio, dalle 8 alle 17, nel tratto compreso tra le vie Molgora e Cereda sarà vietato il transito veicolare.Per raggiungere via Cavour sarà possibile percorrere via Roma nel tratto inverso

Cambio temporaneo della viabilità in centro a Vimercate. Dal 24 al 26 gennaio 2022, dalle 8 alle 17, in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra le vie Molgora e Cereda, sarà vietato il transito veicolare per lavori di allacciamento alla rete idrica.

Per raggiungere via Cavour sarà possibile percorrere via Roma nel tratto inverso cioè dalla piazza Unità d’Italia, dove si affaccia Palazzo Trotti, verso via Cavour (direzionalità ovest/est). Da giovedì 27 gennaio la circolazione dovrebbe riprendere regolarmente in quel tratto del centro storico della città.

