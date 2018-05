Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: la scrittrice Rachel Moran racconta “il suo viaggio nella prostituzione” Ferma a Vimercate il tour italiano di Rachel Moran, scrittrice, giornalista ed ex prostituta. L’appuntamento è per giovedì 24 maggio alla biblioteca comunale di piazza Unità d’Italia, alle 21. Rachel Moran è l’autrice del libro “Stupro a pagamento”.

“Il tour intende contribuire al dibattito sul tema della prostituzione senza moralismo, senza pregiudizi con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza e di cercare di eliminare la sofferenza umana delle persone prostituite”, fanno sapere Round Robin Editrice e Lista Civica Italiana che promuovono gli incontri con l’associazione Minerva.

Moran ha avuto una vita molto difficile: si è trovata costretta a prostituirsi dall’età di quindici anni; a ventidue è riuscita a uscire da questa esperienza diventando giornalista, scrittrice e attivista di Space International, di cui è co-fondatrice, un’organizzazione impegnata nella diffusione del modello legislativo nordico che, partito dalla Svezia e adottato da Norvegia, Islanda, Canada, Irlanda e Francia, “prevede un supporto alle donne che intendono lasciare la prostituzione e la punibilità di chi acquista sesso a pagamento; questo provvedimento in quella nazione (Svezia) ha stroncato la tratta”.

Gli incontri previsti dal tour saranno una occasione per ascoltare una persona che ha vissuto l’ esperienza della prostituzione e che ha impiegato dieci anni per scrivere - e firmare con il suo nome - il libro riuscendo a rielaborare la propria sofferenza interiore trasformandola in denuncia.

Moran è già stata a Milano e Rimini. Dopo Vimercate andrà a Budrio (venerdì 25), Perugia (26), Roma (per due incontri, lunedì 28 a Montecitorio), Foggia (29). L’ingresso agli eventi è libero (tranne quello presso la Sala Aldo Moro a Montecitorio per il quale è richiesta la registrazione).

