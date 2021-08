Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, la palestra New Life riparte dal 7 settembre: aveva rischiato il fallimento Dopo il pericolo fallimento scampato in estate, il centro New Life di Vimercate riparte da martedì 7 settembre: dalla fine di luglio, i tesserati brianzoli avevano potuto fare riferimento alle sale di Monza che erano già tornate operative.

È pronta per riaprire anche la palestra New Life di Vimercate. Dopo il pericolo fallimento scampato in estate, il centro riparte da martedì 7 settembre: dalla fine di luglio, i tesserati brianzoli avevano potuto fare riferimento alle sale di Monza che erano già tornate operative. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficali della struttura.

Da mercoledì 1 settembre sarà invece possibile contattare la palestra per informazioni anche sullo stato degli abbonamenti che erano stati sottoscritti: fino a sabato 4 settembre dalle 10 alle 18, lunedì 6 settembre dalle 9 alle 21.

L’attività riprenderà secondo le regole previste dalle normative anticovid e sarà necessario avere il Green pass.

La palestra aveva rischiato lo sfratto a causa di un contenzioso con la proprietà dei muri proprio all’indomani del ritorno all’attività dopo le pesanti restrizioni che erano state decise a livello nazionale per contenere l’emergenza sanitaria.

