Vimercate: la giunta in tour nei quartieri per presentare il bilancio di Palazzo Trotti Dal 6 aprile via al tour nei quartieri della giunta Cereda per presentare il bilancio previsionale di Vimercate: tutte le date.

Il sindaco Francesco Cereda e gli assessori della giunta comunale tornano nei quartieri a presentare il bilancio di previsione 2022-2024, in corso di discussione e di prossima approvazione in consiglio comunale.

Sono 3 gli incontri in calendario: il 6 aprile, nel salone riunioni dell’oratorio di Velasca (via De Amicis 5), alle ore 18.30, l’incontro sarà aperto ai cittadini residenti a Velasca e a Oreno; il 7 aprile, sempre alle 18.30, si farà tappa a Ruginello, nella nuova sala polifunzionale di via Diaz 23, nell’edificio della ex Biblioteca appena ristrutturato. La conclusione del ciclo lunedì 11 aprile, alle ore 20.30, nell’auditorium della biblioteca, con l’incontro destinato ai residenti dei tre quartieri di Vimercate Nord, Centro e Sud.

A illustrare le cifre del bilancio si alterneranno il primo cittadino e, e gli assessori dell’esecutivo di Palazzo Trotti. Per accedere alle sale di riunione sono sempre necessari il green pass rafforzato e la mascherina Ffp2.

