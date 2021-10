Vimercate, istituto Floriani: nuova organizzazione degli orari dei bus In vigore da lunedì 25 ottobre: prevista tra l’altro l’aggiunta una nuova corsa del trasporto pubblico alle 14.50 che completa così la disponibilità dei bus in uscita dall’omnicomprensivo.

A partire da lunedì 25 ottobre sarà aggiunta una nuova corsa del trasporto pubblico alle 14.50 che completa così la disponibilità dei bus in uscita dall’omnicomprensivo e dal Floriani di via Cremagnani a Vimercate. Questa è l’ultima variazione sulle circolari che accompagnano a casa gli studenti residenti in città dopo che sono stati definiti gli orari di uscita dei plessi scolastici da parte degli istituti di via Adda e via Cremagnani.

Inoltre, sempre da lunedì 25 ottobre sarà soppresso il bus delle 12.15 in partenza dall’Omnicomprensivo, mentre resteranno confermate le corse dal lunedì al venerdì alle 13.15; 13.50; 14.10; 14.50; 15.25 e solo il venerdì ci sarà anche un pullman che partirà alle 16.20. Questa nuova organizzazione degli orari è stata decisa dall’ufficio mobilità del Comune di Vimercate per agevolare il rientro a casa degli allievi al termine delle lezioni. Tutte le altre info sono disponibili sul sito del municipio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA