Vimercate: intervenuti per una lite i carabinieri trovano in camera una serra di marijuana - VIDEO

I carabinieri sono intervenuti per sedare una lite in famiglia e nell’appartamento hanno trovato la droga: è successo nel pomeriggio del 28 maggio a Vimercate. I militari della locale stazione, nel corso di un intervento in abitazione per lite in famiglia, nella camera da letto hanno scoperto una serra artigianale “indoor” funzionante, contenente 32 piante di marijuana dell’altezza di circa un metro.

La conseguente perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire anche due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I militari hanno quindi proceduto all’arresto di due fratelli incensurati di 40 e 35 anni, tradotti in caserma e trattenuti in camere di sicurezza. Sottoposti a giudizio direttissimo sono stati poi rimessi in libertà in attesa di una nuova udienza.

