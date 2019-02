Vimercate, il nuovo direttore generale all’ospedale dismesso: “Accelerare la progettazione e il recupero” Il nuovo direttore generale dell’Asst di Vimercate, Nunzio Del Sorbo, in sopralluogo all’ospedale dismesso della città. Oltre alla messa in sicurezza, l’azienda intende accelerare progettazione e recupero della struttura.

Strumentazioni vecchie e obsolete, così come gli arredi. Insomma: nessuno spreco all’ospedale di Vimercate dove nelle scorse settimana un’incursione aveva rivelato la presenza nella struttura dismessa di molto materiale appartenente ai reparti. Sono elementi emersi nella mattina di venerdì 8 febbraio quando il nuovo direttore generale dell’Asst, Nunzio Del Sorbo, ha eseguito un sopralluogo nell’area.

«Il direttore generale ha disposto di dare più evidenza alla segnaletica che avverte come l’area sia “proprietà privata” e che l’accesso è interdetto ai soggetti non autorizzati: “Ogni trasgressore – recita la cartellonistica – sarà denunciato per violazione di domicilio”» segnala l’ufficio stampa dell’Asst che informa anche della decisione di mettere in sicurezza gli accessi all’ospedale chiuso e «una più articolata attività di controllo estendendo l’impianto e il sistema di allarme, installando e attivando apparecchiature di videosorveglianza, intensificando i sopralluoghi dei tecnici per verificare lo stato di sicurezza degli edifici che insistono sull’area, incrementando la collaborazione con le forze dell’ordine locali».

La direzione dell’azienda ospedaliera intende accelerare il recupero e la riqualificazione delle strutture «concludendo, intanto, la progettazione avviata già da tempo che prevede, fra l’altro, la collocazione qui di nuove attività socio sanitarie dell’Asst».

