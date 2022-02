Vimercate, il Lions Club dona un oftalmoscopio all’ospedale Si tratta di un apparecchio indispensabile per la diagnostica e la terapia chirurgica del distacco di retina ed è destinato alla sala operatoria oculistica.

Consegnata giovedì 17 febbraio una apparecchiatura oftalmica, donata dal Lions Club di Vimercate all’ospedale cittadino. Si tratta di un oftalmoscopio indispensabile per la diagnostica e la terapia chirurgica del distacco di retina. L’apparecchiatura è destinata alla sala operatoria oculistica dell’Ospedale di via Santi Cosma e Damiano e si affianca ad una tecnologia analoga in uso presso l’ambulatorio del reparto diretto da Sergio Ortolina.

Il nuovo dispositivo regalato dai Lions risponde e soddisfa le attese degli oculisti del nosocomio. «Da oltre un anno - racconta il primario – è aumentata in modo significativo la chirurgia complessa della nostra struttura (con oltre 150 interventi di vitreo-retina solo negli ultimi 12 mesi) grazie anche al supporto di Paolo Arpa, tra i più autorevoli clinici in Italia nella sua specialità, e già primario al San Gerardo di Monza, che da un anno e mezzo collabora a titolo gratuito con l’oculistica di Vimercate».

Grazie a soluzioni tecniche di ultima generazione, la strumentazione consente di acquisire dettagli di assoluta precisione per l’individuazione delle patologie retiniche. Alla cerimonia erano presenti, per l’Asst, Marco Trivelli direttore generale e, naturalmente, Ortolina. Per il Lions Club di Vimercate hanno presenziato il presidente del club Leonardo Boccardi e il segretario Francangelo Bo, accompagnati da Santi Anastasi. Il Lions Club Vimercate ha sempre avuto un rapporto particolare con l’ospedale di Vimercate, grazie anche al fatto che alcuni primari sono stati soci del club. «Ci auguriamo che anche in futuro il nostro club – ha aggiunto Boccardi - possa essere ancora utile per l’ospedale di Vimercate, a cui tiene molto».

