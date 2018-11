Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, il Floriani si ribella: «Non siamo una scuola di serie B» Oltre 200 studenti, genitori e prof (e anche politici) al corteo a Vimercate. È la scuola dove una prof è stata ferita a causa del lancio di una sedia

Oltre 200 tra studenti, professori, genitori e politici sabato pomeriggio 10 novembre hanno sfilato per le strade di Vimercate al grido di #IoSonoIlFloriani, la manifestazione organizzata dagli allievi dell’istituto tecnico di via Cremagnani per difendere l’immagine della scuola dopo che lunedì scorso una professoressa di storia è stata ferita a causa del lancio di una sedia.

Il corteo ha preso avvio, sotto la pioggia, nel pomeriggio partendo proprio dal plesso scolastico per raggiungere il parco Trotti, dove al microfono si sono alternati il preside Daniele Zangheri, gli studenti rappresentanti d’istituto, il sindaco Francesco Sartini, la parlamentare di Fratelli d’Italia Paola Frassineti e altri rappresentanti del mondo scolastico.

«Noi siamo il Floiani e non siamo una scuola di serie B come ci hanno dipinto i media dopo quanto accaduto la scorsa settimana» hanno ribadito con forza gli alunni, che hanno organizzato l’evento.

