Vimercate: il Covid scaccia anche il tradizionale falò di Sant’Antonio Il tradizionale e suggestivo falò di Sant’Antonio al ponte di San Rocco a Vimercate nel 2021 non ci sarà: colpa, una volta di più, del Covid-19.

Salta il tradizionale falò della sagra Sant’Antonio di Vimercate: colpa una volta di più, del coronavirus. Per il 2021 il calendario degli eventi cittadini non potrà aprirsi con la consueta sagra dedicata al patrono degli animali domestici che ha come momento centrale e atteso il grande falò al ponte di San Rocco. La decisione che è stata presa dall’amministrazione comunale, di concerto con la Pro Loco di Vimercate, e nel rispetto delle disposizioni anti covid è quella di annullare il tradizionale appuntamento.

Il prossimo 17 gennaio quindi non sarà acceso il fuoco e non è prevista nessuna iniziativa collaterale. La comunità pastorale Beata Vergine di Vimercate-Burago invece avvisa che domenica 17 resterà aperta la chiesa di Sant’Antonio, ma non si svolgerà nessuna celebrazione. Una messa dedicata al santo è prevista sempre domenica 17 gennaio alle 18 dal santuario della Beata Vergine del Rosario: sarà possibile seguire in diretta sul canale YouTube della parrocchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA