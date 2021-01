Vimercate, il centrosinistra unisce le forze: vuole tornare a governare la città Formata una sola coalizione composta da Pd, Azione, Vimercate Futura, Comunità Solidale e Articolo Uno. Così il centrosinistra si prepara per cercare di tornare a governare Vimercate

Il centrosinistra vuole tornare a governare Vimercate e unisce le sue forze in una sola coalizione composta da Pd, Azione, Vimercate Futura, Comunità Solidale e Articolo Uno.

«Siamo vimercatesi organizzati in gruppi, partiti e liste che vivono la città, le sue frazioni, il suo centro, le sue associazioni, le sue scuole, le sue attività commerciali artigianali industriali agricole, i suoi parchi, i suoi giovani, i suoi anziani, i suoi servizi. Siamo il centrosinistra di Vimercate, per usare il linguaggio comunemente usato. Siamo coloro che si preparano per offrire una capacità amministrativa e politica che faccia rie-mergere Vimercate dall’immobilismo e paralisi in cui è stata fatta cadere negli anni recenti – ha fatto sapere il centrosinistra in un comunicato -. Siamo consapevoli che governare è un’arte difficile che non si pratica con gli slogan ma affrontando e cercando soluzioni ai problemi. Governare una città è un‘arte che si occupa di tutti con una visione aperta di società, con idealità e concretezza, misurandosi con le risorse economiche e umane disponibili e reperibili, in un confronto democratico costante».

I partiti e le liste stanno già lavorando in vista delle elezioni comunali di primavera. «La pandemia, che tutto il mondo sta vivendo, ha causato e aggravato difficoltà di ogni genere, sanitarie, economiche, psicologiche, relazionali; ha causato anche difficoltà di incontri e confronti; noi abbiamo comunque continuato a lavorare sul territorio con i nostri concittadini e in consiglio comunale opponendoci alla gestione del Movimento 5 Stelle – ha proseguito la coalizione -.Questa continuità di lavoro ci permetterà a breve di proporre un progetto, un programma e chi lo interpreterà e gestirà al meglio. Un programma di rilancio di Vimercate nei suoi settori nevralgici: scuola, territorio, ambiente, sport, mobilità, lavoro, servizi sociali. Un programma aperto al contri-buto e alla collaborazione dei cittadini, singoli o organizzati, intenzionati a rafforzare in Vimercate l’alternativa di governo al Movimento 5 stelle e alla destra politica. Un programma e un progetto che saranno alla base delle elezioni di sindaco e consiglio comunale di Vimercate nel 2021».

© RIPRODUZIONE RISERVATA