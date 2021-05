Vimercate, il biglietto sul sacco di rifiuti: i volontari civici mostrano che per una città più pulita c’è ancora tanto da fare Opera di sensibilizzazione rispetto a quanto fanno per raccogliere i rifiuti che maleducati gettano a terra e un invito: «Se anche tu vuoi aiutare a mantenere pulita la tua città, iscriviti e diventa volontario civico». Attualmente sono 55.

I volontari civici di Vimercate espongono i sacchetti della spazzatura con un cartellino per mostrare il proprio operato, ma soprattutto per sensibilizzare le persone a non gettare rifiuti per terra e magari diventare anche loro dei volontari civici.

«Se sotto un cestino dei rifiuti troverai un sacco con attaccato questo cartellino è perché un volontario civico ha ripulito quella zona dalle carte di caramelle, cioccolatini, merendine, mascherine, lattine, bottigliette, mozziconi, scontrini, fazzoletti di carta, confezioni di cibo da asporto o altri rifiuti che qualche cittadino incivile ha gettato per terra – ha fatto sapere l’amministrazione comunale -. Se anche tu vuoi aiutare a mantenere pulita la tua città, iscriviti e diventa volontario civico».

Attualmente sono 55 i vimercatesi che si impegnano non solo a ripulire le strade dalle cartacce, ma anche a gestire il servizio pedibus per i bambini delle scuole elementari, l’attraversamento degli alunni davanti agli istituti scolastici e fare piccole manutenzioni del verde.

