Vimercate: gattina cade dal quinto piano, non escluso che sia stata lanciata Flori, una gatta di 4 mesi, è caduta dal quinto piano di un palazzo di via Cremagnani a Vimercate e non è escluso che sia stata lanciata dalla finestra, secondo alcune testimonianze. Sul posto anche i carabinieri.

Non è esclusa una mano umana all’origine della caduta dalla finestra di Flori, una gattina, mercoledì sera a Vimercate. È successo in via Bice Cremagnani: la gatta, di 4 mesi, è volata dal quinto piano.



(Foto by Valeria Pinoia)

È stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato anche i carabinieri, e trasportata dal veterinario. Non rischierebbe la vita, salvata da traumi più gravi dall’impatto sull’erba.



Non è escluso il lancio dell’animale dalla finestra effettuato proprio da chi la accudiva in casa, una donna. Ci sarebbe chi ha assistito al defenestramento.

