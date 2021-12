Vimercate firma l’ordinanza per le mascherine all’aperto: le vie e zone coinvolte Il sindaco di Vimercate Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza che obbliga a indossare le mascherine anche all’aperto in determinate zone della città: nell’area pedonale, nella zona a traffico limitato, in luoghi sensibili, al mercato. Tutte le vie.

Mascherina obbligatoria all’aperto anche a Vimercate. Il sindaco Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza che obbliga a indossare i dispositivi di protezione delle vie aere all’aperto per il rispetto della normativa anti- Covid-19 in città. La decisione è stata presa per adottare misure a tutela dei cittadini in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica adottando dei provvedimenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie e ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme già in vigore.

Il provvedimento impone l’obbligo fino a venerdì 7 gennaio 2022, salvo proroghe, di indossare all’aperto i dispositivi di protezione: sempre nell’area pedonale (comprendente piazza Roma, piazza Santo Stefano, via Torre, via Crispi, via Santa Marta, via Leonardo Da Vinci, via Papa Giovanni XXIII), nella zona a traffico limitato (comprendente le vie Vittorio Emanuele II, Roma , Pierino Colombo, Madonnina , Cavour).

Stessa regola; anche nelle zone di particolare rilievo commerciale: piazza Castellana; piazza Unità d’Italia; piazza iovanni Paolo II; piazza San Lorenzo; primo tratto di via Mazzini, da Piazza Santo Stefano a via Pinamonte; via Garibaldi; Largo Europa; piazzale Marconi; piazza del Linificio.

Obbligo da osservare anche nell’area del mercato del venerdì e dei mercatini o di altre iniziative commerciali/manifestazioni che si terranno nel centro storico.

