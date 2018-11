Vimercate: fanno esplodere il bancomat di via Cremagnani e scappano con il bottino Intorno alle 2 di sabato 17 novembre il bancomat di via Cremagnani è stato fatto esplodere: ladri in fuga con il bottino. Nel 2017 la sequenza di esplosioni a Vimercate e Arcore.

Hanno messo l’esplosivo nel bancomat della centralissima via Cremagnani e lo hanno distrutto per rubare i soldi. È successo intorno alle 2 di sabato 17 novembre, a Vimercate: i ladri hanno messo la carica allo sportello automatico della Ubi Banca, via Bice Cremagnani e l’hanno fatta esplodere. In pochi istanti sono riusciti a raccogliere il denaro e a ripartire in auto dandosi alla fuga. Il bottino è ancora da quantificare.

È passato un anno e mezzo da un episodio analogo: a maggio 2017 due esplosioni notturne avevano fatto saltare il bancomat della Banca popolare di Milano, in centro, intorno alle 2.30: in quel caso la stima era di 60mila euro in contanti.

Sempre la Bpm, ma questa volta di Arcore, era stato il bersaglio di un altro colpo, pochi giorni dopo: la filiale di via Casati era stata fatta saltare con molti danni anche all’interno. Il sospetto, allora, è che la mano fosse la stessa.

