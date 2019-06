Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, fabbrica documenti di lavoro falsi per evitare i domiciliari I carabinieri di Vimercate hanno arrestato un uomo di 30 anni che ha falsificati documenti di lavoro per potere evitare le restrizioni degli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Vimercate (MB) hanno rintracciato e arrestato un italiano,30enne, pregiudicato, disoccupato, gia’ sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, poiché colpito da un’ordinanza di revoca della misura emessa dal tribunale di Sorveglianza di Milano.

L’uomo aveva contraffatto i documenti relativi ad un contratto di lavoro che aveva presentato in sede di istanza giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa, per muoversi liberamente evitando le restrizioni dei domiciliari.

I militari della Stazione, visionando la documentazione di questo contratto di lavoro stipulato con una ditta di pulizie di Agrate Brianza (MB),si erano insospettiti riuscendo a verificare che era stata inserita dall’uomo un’utenza telefonica fittizia e quindi non riconducibile all’impresa, che aveva fornito nella compilazione i suoi dati personali sovrapponendoli a quelli di un’altra persona creando una sorta di “collage”. Il contratto era falso: il titolare della ditta di pulizie si dichiarava estraneo ai fatti, disconoscendo la documentazione fornita dal pregiudicato .

L’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Monza.

