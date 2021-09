Vimercate, elezioni: partito da Velasca il tour elettorale di Francesco Sartini Il sindaco uscente tenta il bis e ha programmato quattro tappe per presentarsi agli elettori: sabato 17 la prima tappa è stata in piazza Giordano Bruno, la prossima sarà giovedì 23 settembre alle 21 in via Don Lualdi a Ruginello.

È cominciato venerdì sera 17 settembre il tour di presentazione del candidato sindaco Francesco Sartini e delle sue quattro liste in vista delle elezioni comunali di Vimercate. Il primo cittadino che tenta il bis ha scelto la piazza Giordano Bruno di Velasca come prima tappa per presentarsi agli elettori.

Sartini insieme alla sua squadra di candidati ha parlato di riqualificazione dei parchi cittadini, trasporto a chiamata e metropolitana, che sono solo alcuni dei progetti che fanno parte del programma elettorale della coalizione civica che darà battaglia alle urne tra due settimane agli schieramenti di centrodestra e centrosinistra. A sostenere il sindaco uscente ci sono Ripartiamo con Francesco Sartini, Vimercate Sì, Vimercate con Te e Vimercate e BuonSenso.

Vimercate presentazione Francesco Sartini

(Foto by Michele Boni)

La campagna elettorale per Sartini proseguirà giovedì 23 settembre alle 21 in via Don Lualdi a Ruginello, giovedì 30 settembre sempre alle 21 in piazza San Michele a Oreno e venerdì 1° ottobre a Vimercate con sede ancora da definire.

