Vimercate, Elena Lah nuovo assessore comunale alla comunicazione La novità nell’esecutivo di centrosinistra guidato da Francesco Cereda dopo le dimissioni per motivi personali di Angelo Marchesi. Il primo commento di Lah: «Avere questa possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza per la mia città è emozionante e motivante».

Cambio della guardia nella giunta Cereda a Vimercate. A pochi mesi dal suo insediamento l’esecutivo di centrosinistra registra il suo primo avvicendamento fra assessori. Angelo Marchesi, assessore con delega alla promozione della Città si è dimesso per motivi personali e al suo posto entra nella squadra di giunta Elena Lah candidata alle ultime elezioni amministrative nella lista “Cereda Sindaco Vimercate A Colori”.

Piccola modifica anche nelle deleghe: alla neo assessore Elena Lah viene affidata quella alla comunicazione, prima in capo all’assessore Riccardo Corti, al quale viene affidata la delega al commercio.

Elena Lah è laureata in diritto internazionale, si occupa da sempre di valorizzazione dei beni culturali, dal fundraising all’allestimento museale multimediale e interattivo. Ha progettato e realizzato - tra gli altri - il percorso della cupola antonelliana della Basilica di San Gaudenzio e dei Musei Diocesani di Novara. Giornalista e visual designer, è un’insegnante e performer anche internazionale di improvvisazione teatrale.

«Avere questa possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza per la mia città è emozionante e motivante – ha detto la nuova esponente della giunta -. Spero di poter portare la mia idea di cultura come racconto di storie di bellezza rivolte a tutti, in un’ottica di collaborazione con i cittadini e con la giunta. La cultura di un paese è fatta di persone: il racconto di Vimercate va valorizzato partendo da chi dà vita alla città».

L’assessore uscente Marchesi ha ringraziato: «per la collaborazione avuta in questi mesi» il sindaco Francesco Cereda e gli assessori, «per la stima e l’affetto che hanno mostrato nei miei confronti, estendo il mio ringraziamento anche ai dirigenti, i funzionari e i dipendenti, che ho rincontrato in un’altra veste, che hanno confermato la loro professionalità e il loro impegno».

Sull’avvicendamento nella squadra di governo di Palazzo Trotti si è espresso anche il primo cittadino. «Voglio innanzitutto ringraziare, a nome mio e di tutta la giunta, Angelo Marchesi per il preziosissimo lavoro che ha svolto in questi delicati mesi iniziali immediatamente successivi all’insediamento della nuova Amministrazione. È stato un compagno di lavoro importante sia a livello umano che professionale – ha affermato Cereda. – Sono molto soddisfatto che Elena Lah abbia scelto di accettare la mia proposta di entrare in giunta perché ritengo che sarà assolutamente all’altezza del compito che la aspetta; il suo bagaglio di competenze personali e professionali saranno un valore aggiunto importante, anche e soprattutto in considerazione delle deleghe delle quali si occuperà».

