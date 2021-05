Vimercate Allestimento centro vaccini ex Esselunga (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vimercate: è ufficiale, lunedì 17 maggio apre il nuovo centro vaccini all’ex Esselunga Inaugurazione prevista alle 10.30, nella prima settimana saranno attivate tra le 6 e le 7 linee vaccinali dalle 11 alle 21, 7 giorni su 7. In quelle successive l’hub funzionerà a pieno regime con 10 postazioni attive dalle 8 alle 20, tutti i giorni.

Il nuovo centro vaccinale Covid all’ex Esselunga di Vimercate verrà inaugurato ufficialmente lunedì 17 maggio alle 10.30. Al taglio del nastro saranno presenti sicuramente il direttore generale dell’Asst Brianza Marco Trivelli, il sindaco della città Francesco Sartini, il parroco don Mirko Bellora, la protezione civile e il personale medico dedicato.

Nella prima settimana saranno attivate tra le 6 e le 7 linee vaccinali dalle 11 alle 21, 7 giorni su 7. In quelle successive l’hub funzionerà a pieno regime con 10 postazioni attive dalle 8 alle 20, tutti i giorni.

La struttura di via Toti va a sostituire l’hub vaccinale all’interno dell’ospedale cittadino di via Santi Cosma e Damiano. In questi giorni si stanno effettuando le ultime operazioni per approntare il nuovo hub nel vecchio supermercato e un gruppo di volontari si sta impegnando a dipingere le pareti interne dell’edificio, dopo aver risposto positivamente all’appello lanciato a inizio settimana dall’amministrazione comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA