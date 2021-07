“Vimercate e BuonSenso”, in vista alleanze civiche per le elezioni comunali: «L’obiettivo è essere l’ago della bilancia» Parla la leader della neonata lista vimercatese Cinzia Nebel: «Al lavoro per un’intesa con altre due liste civiche che si stanno formando proprio in queste ore». Candidato sindaco: «Entro inizio agosto lo presenteremo»

Vimercate e BuonSenso non correrà da sola alle prossime elezioni comunali e sarà a trazione esclusivamente civica. «Stiamo lavorando – ha detto la leader della neonata lista vimercatese Cinzia Nebel – per trovare un’intesa con altre due liste civiche che si stanno formando proprio in queste ore». Allo stesso tempo non c’è ancora il nome del candidato sindaco, ma la stessa Nebel ha sottolineato che «tra la fine di luglio e l’inizio di agosto ci presenteremo con il nostro o la nostra portabandiera».

Una grande rivoluzione per Vimercate e BuonSenso che fino a un mese fa doveva sostenere il centrodestra e sei mesi fa era solo un’associazione. Tra l’altro Nebel ha confessato: «non faccio previsioni sul voto, ma speriamo di essere un po’ l’ago della bilancia a fronte di un eventuale ballottaggio, non sappiamo ancora se nel caso di un secondo turno ci andremmo ad alleare con qualcuno. Per ora continuiamo a fare i nostri banchetti e a stilare il programma e trovare intese con altre forze politiche civiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA