Vimercate e Anpi ricordano i partigiani caduti Domenica 7 febbraio sarà rinnovato il ricordo di Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, Iginio Rota. Nessun corteo ma prevista la posa di corone e fiori nei luoghi simbolo della città

Domenica 7 febbraio 2021, nel 76° anniversario della fucilazione dei giovani partigiani vimercatesi, Vimercate, Città medaglia d’argento al merito civile, e ANPI Vimercate: «rinnoveranno il proprio impegno antifascista per la difesa della democrazia e della libertà e ricorderanno i partigiani martiri del 2 febbraio 1945: Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, Iginio Rota».

In osservanza delle regole anti-Covid quest’anno la commemorazione non si svolgerà come consuetudine con il tradizionale corteo attraverso le vie della città. Il ricordo dei partigiani caduti vedrà comunque la presenza delle autorità e delle associazioni nei luoghi simbolo per la posa di corone e fiori. «Per non dimenticare il loro sacrificio e per una memoria della Resistenza allargata alla cittadinanza - dicono Comune e Anpi - proponiamo la lettura del secondo attacco al campo di aviazione di Arcore, dove cadde il comandante Iginio Rota, la loro successiva cattura e la condanna a morte mediante fucilazione. Il distaccamento di Vimercate era parte della 103esima Brigata Garibaldi S.A.P».

Le celebrazioni cominceranno domenica mattina alle 8.30 con la messa al Santuario della Beata Vergine e si proseguirà con gli omaggi floreali in piazza Martiri Vimercatesi, in via Baracca ad Arcore, al Cimitero di Vimercate e piazza Unità d’Italia. Sarà possibile seguire le celebrazioni in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune.

